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Kemerburgaz’da araç direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı

Kemerburgaz’da araç direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı
19.01.2023 19:49

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Olay bugün saat 16.30 sıralarında Kemerburgaz Hasdal Yolu Mandıralar mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FUE 823 plakalı aracın sürücüsü şerit değiştirmek isterken kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 BDZ 442 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kafa kafaya çarpışan 2 araç içerisindeki Namık Kemal E. ve Serkan K.’yı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle oluşan trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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