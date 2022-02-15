Kelebekler Vadisi'nde tüyler ürperten cinayet! Hamile eşi Semra Aysal'ı uçurumdan iterek öldüren Hakan Aysal'ın cezası belli oldu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşini iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık "tasarlayarak öldürme" iddiasını reddederken mahkeme başkanı beraatı yönünde şerh kullandı. Karar oy çokluğuyla kabul edilirken Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu, "Acımız büyük ama verilen ceza ile içimize bir nebze olsun su serpildi. Yanına kar kalmadı. Ülkemizde kadın cinayetleri kimsenin yanına kar kalmayacak." dedi.