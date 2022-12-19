Kekik toplamak için evden çıkan ve kaybolan yaşlı kadının cesedine ulaşıldı

Pazar gecesinden bu yana Jandarma, AFAD, AKUT, ANDA ve Manisa Jandarma Asayiş Komando Bölüğü tarafından bölgede aranan yaşlı kadının cesedine öğle saatlerinde ulaşıldı. Turgutlu ilçesi Yukarı Bozkır Mahallesi dağlık alanda bulunan Kızatlayan Kiveslik Mevkiinde bulunan Hürü Çetin'in hayatını kaybettiği bildirildi. Çetin'e ait cesedin yaklaşık 300 metrelik uçurumdan dere kenarına düştüğü tahmin ediliyor.

Manisa Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve AFAD, AKUT, ANDA kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan cesedin Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi.

Cesedi dere kenarında bulunan yaşlı kadının oğlu Halil Çetin, 82 yaşındaki annesinin Pazar sabahı erken saatlerde kekik toplamak için evden ayrıldığını söylemişti.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.