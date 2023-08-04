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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2023, 20:16 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023, 20:32

Kefiş yaparken havalandırma boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti!

Tekirdağ Çorlu’da çatı onarımı öncesi keşif yapan işçi, dengesini kaybederek, 5 katlı apartmanın çatı katından havalandırma boşluğuna düştü.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şehit İsmail Güler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı onarım çalışması öncesi keşif yapan Kamil Gürel (47), 5 katlı apartmanın çatı katı bölümünde dengesini kaybetmesi sonucu havalandırma boşluğundan beton zemine düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık birimi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kamil Gürel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gürel'in cenazesi, polisin yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden kaldırılarak Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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