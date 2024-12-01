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Keçiören'de taksi gelmeyince durağa silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada
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Keçiören'de taksi gelmeyince durağa silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 22:48 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 22:48

Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi’nde, 16 yaşındaki U.B.K., çağırdığı taksinin durağa gelmemesi üzerine öfkeyle taksi durağına giderek silahlı saldırıda bulundu. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, silahın tutukluk yapması nedeniyle şüpheli, taksi durağının camlarını kırdı. Çalışanların müdahalesiyle olay yerinden kaçan U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, U.B.K.’nin 20’den fazla suç kaydı bulunuyor. Olay anına dair güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

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