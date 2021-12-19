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Kebapçı'da bulunan taş müşterileri oldukça fazla şaşırtıyor

Kebapçı'da bulunan taş müşterileri oldukça fazla şaşırtıyor
19.12.2021 13:54

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İstanbul Eyüpsultan'da bir kebapçının bahçesindeki masaların arasındaki Münzevi Koca Mehmed Namazgahı'na ait kıble taşı dikkat çekiyor. Masanın yanında bulunan namazgah taşı, görenler tarafından mezar taşı sanılıyor. Münzevi Koca Mehmed Namazgahı resmi kayıtlara göre 1819'da Eyüpsultan Defterdar Mahallesi'ne hayrat olarak yaptırıldı. Uzun bir süre seyahat edenlerin namaz kılmak ve dinlenmek için geldikleri namazgaha artık kebap yemek isteyenler geliyor. Restoran sahipleri dükkanı bir kahvehaneden devir aldıklarını belirterek Münzevi Koca Mehmed Namazgahı'nın taşının yıllardır kendileri tarafından korunduğunu dile getirdi. Kebapçının bahçesindeki namazgah taşını görenler ise bu duruma şaşırıyor. Zamanında kıbleyi bulmak aynı zamanda namaz kılmak için kullanılan namazgaha ait kıble taşı bazı müşteriler tarafından mezar taşı zannediliyor. Kıble taşının üst kısmı ise kırılmış halde. Üst parçasının nerede olduğu kim tarafından kırıldığı ya da ne zamandır kırık olduğuysa bilinmiyor.

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