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Kazaya karışan diğer aracı da gasp edip içerisindeki çocukla birlikte kaçırdı

Kazaya karışan diğer aracı da gasp edip içerisindeki çocukla birlikte kaçırdı
16.03.2022 12:29

OTOMATİK OYNAT

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Esenyurt'ta korkunç olay!

Konya'da silah zoruyla bir otomobili gasp eden kişi, kaçmaya çalışırken kaza yapınca aracı bırakıp çarptığı ve içerisinde çocuk bulunan otomobili bıçak göstererek gasp etti. Şüphelinin gasp ettiği araç, kovalamaca sonucu polis ekiplerince çocukla birlikte yakalandı. Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı bir kişi otelden çıkan Selçuk Ç'nin yanına gelerek 35 AUG 653 plakalı otomobilini gasp etti. Otomobil gasp edildiği ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Aracı gasp eden şüpheli şahıs, polis ekiplerini fark etmesi üzerine Şefik Can Caddesinden Şair Şeyfi Sokak istikametine doğru kaçmaya başladı.

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