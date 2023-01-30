Kazada yaralanan adam herkesi şaşırttı! ‘Çok soru soruyorsunuz' diyerek ambulanstan indi

Edirne'de trafik kazasında yaralanan vatandaşın ambulansa binmesiyle inmesi bir oldu. 112 ekibinin sorular sormasına öfkelenen yaralı vatandaş, ambulanstan indi. Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Kapıkule yolun Eski Kadın Köy sapağında meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı istikametine dönüş yapmak isteyen M.Y. idaresindeki 31 AJT 411 plakalı tıra, karşı yönden gelen M.Ö. yönetimindeki 34 CKL 221 plakalı otomobil çarpmamak için direksiyon kırınca kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 4 kişiden ikisi kişi yaralandı.