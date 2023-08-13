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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023, 18:57 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023, 19:07

Kazada eşi ve kayınvalidesi ölen kadın sürücünün feryadı yürekleri dağladı

Samsun'da meydana gelen feci kazada, eşi ve kayınvalidesi ölen kadının feryadı yürekleri dağladı.

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, Neslihan Çetin kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce trafik tabelasına ardından da bir evin bahçesindeki ceviz ağacına çarptı.

Kazada eşi ve kayınvalidesi ölen kadın sürücünün feryadı yürekleri dağladı

Kaza, Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde meydana geldi. İzmir'de Menemen Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde görevli Neslihan Çetin (39) 1.5 ay önce Samsun'un Bafra ilçesindeki anne babasını ziyarete giden 2 çocuğunu almak için eşi Gürcan Çetin (42) ve kayınvalidesi Leman Çetin (64) ile birlikte Samsun'a gitmek için yola çıktı. Neslihan Çetin idaresindeki 35 KRE 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce trafik tabelasına ardından da bir evin bahçesindeki ceviz ağacına çarptı. Kazada, eşi Gürcan Çetin hayatını kaybederken, Neslihan Çetin ve Leman Çetin yaralandı. Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kendisi de yaralanan sürücü sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılmak istendi, ancak feryat ederek yürekleri dağladı. İkna edilerek ambulansa götürülen Neslihan Çetin, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada eşi ve kayınvalidesi ölen kadın sürücünün feryadı yürekleri dağladı

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