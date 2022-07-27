Kaza yapan otomobilin çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi: 3 yaralı

Erzincan’da kaza yapan aracın çarptığı bahçe duvarı çocuğun üzerine devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan merkez Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Onur Ç. idaresindeki 24 ED 622 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Ç. yönetimindeki 24 ABC 887 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi 666 ile 661. sokakların kesişimin de çarpıştı. Hafif ticari aracın savrularak çarptığı bahçe duvarı, oyun oynayan 11 yaşındaki Hüseyin U'nun üzerine devrildi. Kazada, Hüseyin U. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Zeliha T. ve Ümmühan Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.