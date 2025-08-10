Kaza sonrası sinirlerine hakim olamadı otomobile saldırdı

Amasya'da, Künç Köprü mevkiinde meydana gelen kazada, E.B. yönetimindeki otomobil ile E.K.'nin kullandığı elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Sola dönüşün yasak olduğu kavşakta gerçekleşen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yere savruldu ve yaralandı. Yere düşmesinin ardından sinirlerine hakim olamayan sürücü E.K., oturur vaziyette otomobilin camı ile dikiz aynasına yumruk attı. Otomobil sürücüsü araçtan inerek sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan elektrikli bisiklet sürücüsü ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.