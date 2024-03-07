Yazar Eylem Tok ile Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, lüks cipiyle motorlu gruba çarptı. Murat Acı'yı öldürüp 4 kişiyi yaraladı. Mısır'a kaçan anne oğul hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İkilinin asıl rotasının Mısır olmayacağı iddia edilirken, Acı'nın ortağının sözledikleri ise akıllarda soru işareti bıraktı. Diğer yandan Eylem Tok'tan yeni bir açıklama geldi. Oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu ifade eden Tok, adil yargılanma talebinde bulunarak, akıllara zarar bir savunma yaptı.