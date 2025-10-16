PODCAST CANLI YAYIN
Kaza sonrası genç sürücünün ayağı motosikletin pedal demirine sıkıştı

Tekirdağ Çorlu'da geçirdiği trafik kazası sonrası ayağı motosikletin pedal demirine sıkışan genç sürücü, ambulans şoförünün başarılı müdahalesi sonrası kurtarıldı.

Maltepe Gülsuyu Metro İstasyonu’nda dehşet: Raylara atlayan kişi öldü
Elazığ'da gazeteci Koca'ya silahlı saldırı anı kameraya yansıdı
Ankara’da tır karşı şeride geçti, otomobille çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı
Tramvayın altın kalmaktan güvenlik görevlisi kurtardı; o anlar kamerada
