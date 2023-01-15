Kayseri'nin Tomarza ilçesinde köpeklerden kaçan bir vaşak, vatandaşın bahçesine girerek tel örgüde asılı kaldı

İlçeye bağlı Aslantaş mahallesinde görülen vaşak, bir vatandaşın bahçesindeki tellerde asılı kaldı. Köpeklerden kaçarken tellerde asılı kalan vaşağı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar; uzun süredir telde asılı kalan vaşağın kurtarılması için gerekli kurumlara durumu bildirdi. Vaşağın uzman ekiplerce yakalanarak doğaya salınacağını kaydeden Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı; "Bu vaşak, akşam saatlerinde köpeklerin kovalamasıyla köyümüze gelerek bir vatandaşın bahçesine girmiş. Biz de gerekli kurumları arayarak bilgi verdik. İnşallah yakalanıp doğaya salınacak" dedi.