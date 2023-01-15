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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde köpeklerden kaçan bir vaşak, vatandaşın bahçesine girerek tel örgüde asılı kaldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde köpeklerden kaçan bir vaşak, vatandaşın bahçesine girerek tel örgüde asılı kaldı
15.01.2023 23:41

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İlçeye bağlı Aslantaş mahallesinde görülen vaşak, bir vatandaşın bahçesindeki tellerde asılı kaldı. Köpeklerden kaçarken tellerde asılı kalan vaşağı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar; uzun süredir telde asılı kalan vaşağın kurtarılması için gerekli kurumlara durumu bildirdi. Vaşağın uzman ekiplerce yakalanarak doğaya salınacağını kaydeden Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı; "Bu vaşak, akşam saatlerinde köpeklerin kovalamasıyla köyümüze gelerek bir vatandaşın bahçesine girmiş. Biz de gerekli kurumları arayarak bilgi verdik. İnşallah yakalanıp doğaya salınacak" dedi.

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