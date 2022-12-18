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KAYSERİ'nin Talas ilçesinde paraşütçü 15 metre yükseklikten düştü

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde paraşütçü 15 metre yükseklikten düştü
18.12.2022 09:27

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KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, yamaç paraşütü yapan 1 kişinin, iniş sırasında yaklaşık 15 metre yükseklikten düşme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay, Talas ilçesi Harman Mahallesi Komanda Caddesindeki yamaç paraşütü iniş alanında meydana geldi. Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile atlayış yapan ismi henüz öğrenilemeyen bir paraşütçü, iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Diğer yandan yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler paraşütçünün iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek düştüğü görüldü. Yaşanan olay saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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