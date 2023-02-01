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Kayseri'nin Talas ilçesinde motosikletli kurye kılığında geldikleri 8 binadan 84 tane yangın vanası çaldılar

Kayseri'nin Talas ilçesinde motosikletli kurye kılığında geldikleri 8 binadan 84 tane yangın vanası çaldılar
01.02.2023 21:43

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Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde 8 farklı binadan toplamda 84 adet yangın vanası çalınması ile ilgili Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı binalardaki kameraları inceleyen ekipler, şüpheli 2 kişinin motosikletli kurye kılığında binalara girip vanaları çaldığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık olaylarını A.A. ve B.K.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

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