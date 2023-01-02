Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde uzaklaştırması bulunan şahıs, eşinin ve çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Devirhan Çıkmazı’nda meydana gelen olayda; G.A. ile uzaklaştırması bulunan eşi M.A.’nın eve gelmesi sonucu aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. evin kapılarını kilitleyerek, evi ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, M.A.’yı kapıyı açması yönünde ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu M.A. kapıyı açarken, itfaiye ekipleri de evde çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, eşi G.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.