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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kanala uçmuş sahipsiz otomobil bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kanala uçmuş sahipsiz otomobil bulundu
04.02.2022 16:25

OTOMATİK OYNAT

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille kanala uçan kişi veya kişiler, aracı bırakarak kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kanalın içerisinde bir otomobil olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ekipler, 38 ZS 384 plakalı otomobilde yaralı ararken, kimseye rastlamadı. Yapılan incelemede, kişi veya kişilerin otomobille kanala uçtuktan sonra araçtan çıkarak kaçtığı belirlendi. Hurdaya dönen otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanaldan çıkarıldı.

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