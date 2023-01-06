Kayseri’debir binada çıkan yangın, ekiplerin çalışmasını, vatandaşlar adeta film izler gibi izlediler

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Donanma Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın son katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Film izler gibi izlediler Öte yandan, çevredeki vatandaşlarda, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale edişini adeta film izler gibi izlediler. Kimi vatandaş yangını gözü kırpmadan izlerken, kimisi de telefonla yangını görüntüledi.