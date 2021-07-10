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Kayseri’de yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıstan pişkin sözler: İyi çek, yakışıklı çıkayım

Kayseri’de yolda yürüyen kadınları taciz eden şahıstan pişkin sözler: İyi çek, yakışıklı çıkayım
10.07.2021 17:53
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Kayseri'de motosikletle yolda yürüyen kadınlara yaklaşarak taciz eden şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Adliyeye sevki sırasında "Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çek, yakışıklı çıkayım" diyen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde çeşitli tarihlerde kadınların kendilerine yaklaşan motosikletli bir şahıs tarafından taciz edildiğini bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin 31 yaşındaki A.T. olduğu belirlendi. Selçuklu Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan A.T., motosikletle kaçmaya başladı. Kısa sürede yaşanan kovalamaca sonrasında A.T., polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan A.T., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

TACİZCİ ZANLI : İYİ ÇEK, YAKIŞIKLI ÇIKAYIM

A.T., burada kendini görüntüleyen gazetecilere "Sıradaki arkadaşlara başarılar dilerim. İyi çek, yakışıklı çıkayım" dedi. A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEHŞETE DÜŞÜREN TACİZ KAMERADA

Öte yandan, şahsın kadınlara tacizde bulunduğu çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde motosikletli şahsın yolda çocuğuyla yürüyen bir kadına yaklaştığı ve elle taciz ettiği görülüyor. Görüntülerde tacize uğrayan kadının panikle şüpheliyi yakalamak için mücadelesi ve çevredeki vatandaşların kadının yardımına koşması da bulunuyor.

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