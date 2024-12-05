PODCAST CANLI YAYIN
Kayseri'de yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 292 şişe sahte alkol ele geçirildi
Haberler Yaşam Videoları

Kayseri'de yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 292 şişe sahte alkol ele geçirildi

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 21:50 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 21:50

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 292 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, M.Ö.'nün (48) ikametinde sahte alkol yaparak yılbaşı öncesinde piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Adresi tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, 294 şişe satışa hazır sahte alkollü içki, 53 litre sahte alkollü içki, 15 adet sahte alkol yapımında kullanılan kit ve aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

SIRADAKİ VİDEO
Çiğköftecide genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
05.12.2024Perşembe
Aksaray’da yasak aşk faciası: Balkondan düşen adam hayatını kaybetti
05.12.2024Perşembe
Son Dakika Haberi: Mersin Mezitli'de korkunç cinayet: 3 ölü!
05.12.2024Perşembe
Mersin’de kan donduran olay: Amca ile yeğen kavgası 3 can aldı
05.12.2024Perşembe
Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ni ziyaret etti
05.12.2024Perşembe
Bunlar da Var
Konyaspor - Kepez Belediyespor 9-0 | Gol: Melih İbrahimoğlu 01:01
Konyaspor - Kepez Belediyespor 9-0 | Gol: Melih İbrahimoğlu
04.12.2024Çarşamba
Halep ve Tel Rıfat’ın düşmesi sonrası Azez’de TSK konvoyu 00:34
Halep ve Tel Rıfat'ın düşmesi sonrası Azez'de TSK konvoyu
04.12.2024Çarşamba
Suriyeli muhalifler Esad rejimine karşı başlattığı operasyonun görüntüleri yayınlandı 00:38
Suriyeli muhalifler operasyonun görüntülerini yayınlandı
05.12.2024Perşembe
Narin’in tutuklu abisi Enes Güran’dan itiraf gibi ses kaydı: ’’Aklımdan çıkmıyor’’ 00:35
Narin'in tutuklu abisi Enes Güran'dan itiraf gibi ses kaydı: ''Aklımdan çıkmıyor''
05.12.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA