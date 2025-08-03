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Kayseri’de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan E.A., evinde ölü bulundu. Acı olay, komşuların kötü koku nedeniyle yaptığı ihbarla ortaya çıktı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yalnız yaşayan E.A.'dan yaklaşık 2 haftadır haber alınamıyordu. Aşırı koku nedeniyle rahatsız olan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pencereden içeri giren itfaiye ekipleri, E.A.'nın evinde cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından E.A.'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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