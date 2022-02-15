Kayseri'de toprak altında kalan işçi için zamanla yarıştılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alt yapı çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiyi kurtarmak için ekipler çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yemliha Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, alt yapı çalışması yapan KASKİ'ye çalışan taşeron firmanın işçisi kayan toprağın altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 metrelik çukurda mahsur kalan işçiyi kurtarmak için başlattığı çalışma sürüyor.