Kayseri’de taksici husumetlisi tarafından bıçaklandı!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bir taksi şoförü husumetlisi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, Doğu Terminali Kümeevleri'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan M.D. ile H.Ş. arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş., yanında getirdiği bıçakla M.D.'yi karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli H.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, olaydan önce elinde bıçakla rahat tavırlarla dolaşan şüphelinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri dikkat çekti.

Olayı gören Muhammed Çoban, "Kalabalığı görünce olay yerine gittik. Taksici Mustafa ağabeyin bıçaklandığını gördük. Eline taş alıp adama atmaya çalıştığında yere yıkıldığını söylediler. Su vermeye çalıştık, kan akan yeri kapattık ama nabzı düşüyordu. Ambulans gelip götürdü." dedi.