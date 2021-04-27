RAMAZAN İMSAKİYE
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Kayseri’de Ramazan ayında dilenirken yakalanan kişinin üstünden 2 bin 200 lira, iç çamaşırından ise 100 euro çıktı

Kayseri’de Ramazan ayında dilenirken yakalanan kişinin üstünden 2 bin 200 lira, iç çamaşırından ise 100 euro çıktı
27.04.2021 21:18
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Kayseri'de Ramazan ayında dilenirken yakalanan Ramazan T.'nin (48) üzerinden 2 bin 200 lira, iç çamaşırında ise 100 euro çıktı. Zabıta ekipleri dilenci Ramazan'a ceza keserken 2200 TL ve 100 euroya el koydu.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde, Ramazan T. dilenirken yakalandı.

Belediyeye götürülen Ramazan T.'nin üst aramasında 2 bin 200 lira, iç çamaşırında ise 100 Euro bulundu. Paraya el konulurken, Ramazan T.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası uygulandı.

"GÜNDE BİN LİRA TOPLUYOR"

Zabıta Amiri Ali Osman, dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün yaptığımız denetimlerde bir şahsı yakaladık. Bu şahısın üzerinden 2 bin liranın üzerinde para çıktı. Parayı topladıktan sonra altın ve döviz yapıyor. Her gün bu çevrede dolanarak bin lira topluyor. Vatandaşlarımız zekatını ve fitresini yardıma muhtaç insanlara versin" dedi.

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