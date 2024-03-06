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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Mart 2024, 21:52 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 21:52

Kayseri'de parkta tartışma sonucu bir kişi pompalı tüfekle öldürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi parkta tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfek ile ensesinden vurularak öldürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi parkta tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfek ile ensesinden vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan parkta meydana gelen olayda; kamelyada oturan Ş.S.'ye (16), kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından ateş açıldı. Ş.S. ensesine isabet eden kurşunlar sonucu ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ş.S.'nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Ş.S.'nin yakınları da sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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