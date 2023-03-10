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Kayseri'de meydana gelen 4.8'lik deprem kamerada: Raflardaki ürünler yere saçıldı

Kayseri'de meydana gelen 4.8'lik deprem kamerada: Raflardaki ürünler yere saçıldı
10.03.2023 08:22

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Kayseri'de meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem bir marketin güvenlik kamerasına yansırken, raflardaki ürünler yere saçıldı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05:28'te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi yaşayan vatandaşlar da kendilerini sokağa attı. Ekipler de sahada tarama çalışması başlattı. Öte yandan, meydana gelen deprem, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyla beraber raflarda bulunan ürünlerin yere saçıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

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