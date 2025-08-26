PODCAST CANLI YAYIN

Kayseri'de köprüden atlamak isteyen şahsı polis ikna etti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde köprüden atlayarak intihar etmek isteyen alkollü şahsı polis ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. M.K. köprüye çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de M.K.'nın bulunduğu bölgeye şişme yatak kurdu. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu M.K. atlamaktan vazgeçerek, güvenli bölgeye çekildi.


M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

