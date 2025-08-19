Kayseri’de kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 3 yaralı

OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU

Kayseri'nin Talas ilçesi Harman Mahallesi Komandolar Caddesi'nde meydana gelen kazada, C.B. yönetimindeki 38 BR 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki duvara çarptı ardından bir evin bahçesine uçtu.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü C.B. ile araçtaki 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Yapılan incelemede sürücü C.B.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kazada hasar gören otomobil vinç yardımıyla çıkarılarak çekici ile götürüldü.

EV SAHİBİ DEPREM SANDI

Kazanın şokunu yaşayan ev sahibi ise "deprem gibi bir şeydi" sözleriyle olayı anlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.