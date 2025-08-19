Kayseri’de kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 3 yaralı
Kayseri’nin Talas ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bir evin bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı, ev sahibi “deprem gibi bir şeydi” dedi.
OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU
Kayseri'nin Talas ilçesi Harman Mahallesi Komandolar Caddesi'nde meydana gelen kazada, C.B. yönetimindeki 38 BR 546 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki duvara çarptı ardından bir evin bahçesine uçtu.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü C.B. ile araçtaki 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
EHLİYETSİZ ÇIKTI
Yapılan incelemede sürücü C.B.'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Kazada hasar gören otomobil vinç yardımıyla çıkarılarak çekici ile götürüldü.
EV SAHİBİ DEPREM SANDI
Kazanın şokunu yaşayan ev sahibi ise "deprem gibi bir şeydi" sözleriyle olayı anlattı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.