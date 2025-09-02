Kayseri’de kanlı kavga kamerada: Bina görevlisi bıçaklanarak hayatını kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde bina sakini ile bina görevlisi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Görevli, defalarca bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Olay, Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bina sakini B.B. ile bina görevlisi B.A. (38) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada B.B., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla görevliye saldırdı.

Defalarca bıçak darbesi alan B.A., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan görevli, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan bina kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın bina görevlisini eşinin yanında defalarca bıçakladığı, görevlinin yere yığıldığı ve saldırının devam ettiği anlar kaydedildi.

Polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.