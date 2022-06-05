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Kayseri'de kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'de kalıp ustası iskeleden düşerek hayatını kaybetti
05.06.2022 11:45

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen 58 yaşındaki kalıp ustası feci şekilde can verdi. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Kümeevler'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Erkut İnşaat'a ait bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Osman K. (58), iskeleden aşağı düştü. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri sie yaptığı kontrollerde Osman K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Osman K.'nın mesai arkadaşları üzüntü içerisinde çalışmaları izledi. İncelemelerin ardından Osman K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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