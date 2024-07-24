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Kayseri'de kağıt fabrikasında meydana gelen yangın böyle görüntülendi
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024, 16:22 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024, 16:22

Kayseri'de kağıt fabrikasında meydana gelen yangın böyle görüntülendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi atına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler büyümesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi de olay yerinde bulunan ambulanslarda tedavi altına alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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