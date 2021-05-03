Kayseri’de iftara yakın saatte acı olay! 4 yaşındaki Yusuf Eymen 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'de 13. katlı bir apartmanda 11. kattaki evlerinin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk Yusuf Eymen Akyol yaşamını yitirdi. Küçük Yusuf’un ailesi sinir krizi geçirdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Sakarya Mahallesi Sarıçimen Sokak'taki 13 katlı binanın 11. katında oturan Yusuf Eymen Akyol, pencereden düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf'un öldüğünü belirledi.
Akyol'un sinir krizi geçiren anne ve babasına sağlık ekipleri müdahale etti.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Yusuf'un cesedi hastane morguna kaldırıldı.