PODCAST CANLI YAYIN

Kayseri’de husumetlisi tarafından bıçaklanan taksi şoförü hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı kişi tarafından karnından bıçaklanan taksi şoförü M.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Doğu Terminali Kümeevleri'nde daha önceden aralarında husumet bulunan M.D. ile H.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ş., yanında bulunan bıçakla M.D.'yi karnından bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan M.D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

M.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli H.Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bunlar da Var

İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor
İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada
Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Mısır’da tren raydan çıktı: 3 ölü 94 yaralı
Mısır’da tren raydan çıktı: 3 ölü 94 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle