Kayseri’de husumetlisi tarafından bıçaklanan taksi şoförü hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Doğu Terminali Kümeevleri'nde daha önceden aralarında husumet bulunan M.D. ile H.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ş., yanında bulunan bıçakla M.D.'yi karnından bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan M.D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

M.D., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli H.Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.