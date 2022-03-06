Haberler Yaşam Videoları Kayseri'de husumetli iki grup birbirine girdi mahalle karıştı

Kayseri'de husumetli iki grup birbirine girdi mahalle karıştı

Kayseri'de husumetli iki grup birbirine girdi mahalle karıştı
06.03.2022 09:15

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:48
Beyoğlu’nda trafik levhasına...
Yaşam 01:20
Sokak köpeklerinden kaçan...
Yaşam 01:18
3 cinayetin faili saklandığı...
Yaşam 00:50
Köpekten kaçan kıza kamyon...
Yaşam 01:37
Çocuk pornosu soruşturmasında...
Yaşam 00:59
Hareket halindeyken alev alan...
Yaşam 02:39
SON DAKİKA! Dolmabahçe...
Yaşam 01:30
32 yaşındaki adamın üst...
Yaşam 01:40
Otelin 7. katından düştü!...
Yaşam 03:03
Antalya'da hortum her şeyi...
Yaşam 02:07
Rahatsızlanan ve hastaneye...
Yaşam 01:38
Dev obruk elma ağaçlarını...

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan iki grup birbirine girdi. Ev ve işyerlerinin taşlandığı olayda taraflar polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taşlarla saldırırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin de takviye gönderildiği olayda polis, iki tarafı yatıştırmak için yoğun çaba harcadı. Olayda bazı iş yerleri de zarar görürken 1 kişi gözaltına alındı. 1 ikamette yaşayan şahıslar ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Polis herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA