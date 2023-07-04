Kayseri’de halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi

Kayseri’de üzerinde anahtarı unutulan park halindeki halk otobüsünü kaçıran zihinsel engelli genç, ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 4 kilometre boyunca otobüsü kullanan genç, el frenini de indirmeyince balatalarda çıkan ufak çaplı yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde meydana gelen olayda zihinsel engelli olduğu öğrenilen M.Ö. (15), iddiaya göre üzerinde anahtarı unutulan 38 AB 262 plakalı halk otobüsünü kaçırdı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca tehlikeli seyreden, kaldırımlara ve levhalara çarparak ilerleyen otobüsü gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Otobüsü takip eden ekipler, Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi'nin birleştiği kavşakta otobüsü durdurdu. Otobüsün arka kısmından yoğun duman çıkmasından dolayı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, el freninin indirilmemesi sonucu balataları yanan otobüsün lastiğinde çıkan yangını söndürdü. Gözaltına alınan M.Ö. de karakola götürüldü.