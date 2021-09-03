Kayseri’de halı saha maçında kan aktı! 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde halı sahada maç oynayan gençler arasında çıkan kavgada 3 kişi tüfekle vurularak yaralandı. Detaylar haberimizde…
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Toki Demokrasi Mahallesi 2229. Sokak üzerinde bulunan parktaki halı sahada maç yapan gençler arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesiyle B.Y., evinden getirdiği tüfekle karşı gruba ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri B.Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Olay yeri inceleme ekipleri, halı sahada delil topladı.