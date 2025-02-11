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Kayseri’de fuhuş baskını: 6 kişi gözaltına alındı
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Kayseri'de fuhuş baskını: 6 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 11:44

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda fuhuş yaptırılan 10 kadın kurtarılırken 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre şehirde fuhuş yapan, fuhşa zorlayan, teşvik, Aracılık veya yer temin eden şahısların yakalanmalarına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ç.H.(43), B.B.(28), S.K.(25), R.K.(36), R.B.(37), B.Ö.(26) yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca fuhuş yaptırılan 10 kadın da kurtarıldı.


Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, Ç.H., B.B. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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