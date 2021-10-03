Haberler Yaşam Videoları Kayseri'de ekipler haber alınamayan şahsı ipten aldı

Kayseri'de ekipler haber alınamayan şahsı ipten aldı

Kayseri'de ekipler haber alınamayan şahsı ipten aldı
03.10.2021 01:46
Ana Sayfa 00:57
Onur Buldu sırılsıklam aşık
Ana Sayfa 00:51
Gönül Dağı 35. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:28
Fatih Terim’in zor anları...
Ana Sayfa 00:20
Erkan Petekkaya’dan Kırmızı...
Ana Sayfa 01:00
Gönül Dağı Ramazan kimdir?
Ana Sayfa 00:47
Alparslan: Büyük Selçuklu 2....
Ana Sayfa 01:48
Aşılanma Elazığ'da vakaların...
Ana Sayfa 00:42
Bingöl’de PKK’dan hain tuzak
Ana Sayfa 01:48
18-24 Eylül haftalık vaka...
Ana Sayfa 02:17
FOX TV canlı yayınında porno...
Ana Sayfa 00:42
Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:49
Aykut Kocaman’dan istifa...

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde haber alınamayan bir şahıs, intihar etmek üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı. Şahıs sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle Havuzbaşı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan ve kendisinden haber alınamayan M.Y.'nin (30) yakınları ikametine geldi.

Kapıların ve pencerelerin kapalı olduğunu gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zemin katta bulunan evin camını kırarak içeri girdiklerinde M.Y.'nin intihar etmek için boynuna ip geçirmek üzere olduğunu gördü.

Ekiplerin müdahalesi ile kurtarılan M.Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA