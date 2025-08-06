Kayseri’de düğün karıştı: Taşlı sopalı kavgada 3 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sokakta yapılan düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada kafasına sopa darbesi alan bir kişi ile bıçakla yaralanan bir kişi ağır, toplamda 3 kişi yaralandı. Olay sırasında bazı araçların camları da kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.