Kayseri’de dehşet: Bileklerini keserek yaşamına son verdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları bulunan 58 yaşındaki M.E., bileklerini keserek yaşamına son verdi. Evine gelen kardeşi tarafından hareketsiz halde bulunan M.E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri inceleme yaparken, cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KARDEŞİ ACI MANZARA İLE KARŞILAŞTI
Olay, Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi İrfan Çalışkan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan 58 yaşındaki M.E., bileklerini keserek yaşamına son verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ
M.E.'nin kardeşi, ağabeyinin evine gittiğinde onu bilekleri kesilmiş halde yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede M.E.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

OTOPSİ YAPILACAK
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından M.E.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

