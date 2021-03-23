Kayseri'de boşanma aşamasındaki şahıs yüksek gerilim direğine çıktı

Kayseri'de, boşanma aşamasındaki eşi ile barışmak isteyen bir kisi yüksek gerilim hattına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs polisler tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Kayseri'de, boşanma aşamasındaki eşi ile barışmak isteyen M.T. isimli kişi, yüksek gerilim hattına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

EŞİNDEN AYRILMAK İSTEMİYOR

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinden ayrılmak istemeyen M.T., yüksek gerilim hattına çıktı.

POLİSLER İNDİRDİ

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan M.T., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.