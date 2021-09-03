Kayseri’de bir adam komşusunu, top oynarken otomobiline zarar verdiği için öldürmüş

Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. Komşusu Evren Karaca’yı (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Faruk Kahraman (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlısının emniyette verdiği ifadesinde, “Komşumuz olan Evren Karaca’nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. Bunu duyan çocuğun babası Faruk Kahraman bana kürekle saldırmaya çalıştı. Ben de kendimi korumak için evden aldığım av tüfeğiyle Evren Karaca’ya ateş açtım ” dediği ortaya çıktı.