Kayseri’de bina görevlisi tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri’nin Talas ilçesinde bina görevlisi, tartıştığı bina sakini tarafından ekmek bıçağıyla defalarca bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bina görevlisi yaşamını yitirdi.

Olay, Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bina sakini B.B. ile bina görevlisi B.A. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada B.B., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla B.A.'yı defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan bina görevlisi için çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan B.A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

