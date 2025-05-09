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Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
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Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 9.05.2025 23:32:51

Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhanettin Bulvarı'nda, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, 1 kişi kolundan bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahıs ise polis ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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