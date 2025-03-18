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Kayseri’de apartman görevlisi ve kiracı arasında kanlı kavga
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Kayseri’de apartman görevlisi ve kiracı arasında kanlı kavga

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 17:26 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 17:26

Melikgazi ilçesinde apartman görevlisi ile kiracı arasında çıkan kavgada biri bıçaklanarak, diğeri tabancayla vurularak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, apartman görevlisi ile kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanda, daha önceki husumetlerinden dolayı tartışmaya başlayan R.K. ve Y.D., kısa sürede kavgaya tutuştu.

Kavga sırasında Y.D., bıçakla yaralanırken, yanında bulundurduğu tabancayla R.K.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan R.K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, Y.D. kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Y.D.'nin, olayın ardından polisi arayarak R.K.'yi yaraladığını ve hastaneye geldiğini bildirdiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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