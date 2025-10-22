Kayseri’de aile kavgası kanlı bitti! Dayı yeğenini bıçakladı

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H. (21) isimli genç ile ismi öğrenilemeyen dayısı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında dayı, yeğenini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan M.H.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerinden kaçan dayı kısa süre içinde yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.