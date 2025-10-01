PODCAST CANLI YAYIN
Kayseri’de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde TIR, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. TIR, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kuzey Çevreyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 AOC 081 plakalı TIR, 38 AKF 358 plakalı kamyonet ve 38 ANB 432 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

