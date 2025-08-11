Kayseri’de 14 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar balkondan yardım istedi
Kayseri’nin Talas ilçesindeki 14 katlı binanın 13. katında çıkan yangında, yoğun dumandan evlerinde mahsur kalanlar balkonlara çıkarak yardım istedi. Ekipler, yangına müdahale edip tahliye çalışması başlattı.
Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Mahsur Kalanlar Balkona Çıktı
Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar, balkonlara çıkarak yardım istedi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
Ekipler Seferber Oldu
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, diğer ekipler mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangının Nedeni Araştırılıyor
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.