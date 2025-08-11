Son Dakika
Kayseri’de 14 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar balkondan yardım istedi

Kayseri’nin Talas ilçesindeki 14 katlı binanın 13. katında çıkan yangında, yoğun dumandan evlerinde mahsur kalanlar balkonlara çıkarak yardım istedi. Ekipler, yangına müdahale edip tahliye çalışması başlattı.

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahsur Kalanlar Balkona Çıktı
Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar, balkonlara çıkarak yardım istedi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler Seferber Oldu
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, diğer ekipler mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının Nedeni Araştırılıyor
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konya Beyşehir’de zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı
Balıkesir Sungurlu'daki 6.1 büyüklüğündeki deprem kamerada! Uzmanlardan önemli açıklamalar
Kocaeli’de feci kaza: Fenomen Deniz Servan Narin motosikletle tıra çarptı
Karasu’da denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç hayatını kaybetti
