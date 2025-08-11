Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahsur Kalanlar Balkona Çıktı

Yangın sırasında yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar, balkonlara çıkarak yardım istedi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, diğer ekipler mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.