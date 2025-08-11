Kayseri’de 14 katlı binada yangın: İtfaiye erinden çocuğa hayat kurtaran maskeli kurtarış! Aileler gözyaşlarına boğuldu
Kayseri’nin Talas ilçesinde 14 katlı binada çıkan yangında mahsur kalanlar tahliye edilmeye başlandı. İtfaiye erinin, sırtında taşıdığı çocuğa kendi oksijen maskesini takması yürekleri ısıttı.
Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde bulunan 14 katlı binanın 13. katında çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarılmaya başlandı. İtfaiye ekipleri, özellikle bebek ve çocukların tahliyesine öncelik verdi.
Ailelerin Gözyaşları Sel Oldu
Binadan çıkarılan çocuklarına kavuşan aileler, büyük sevinç ve rahatlama yaşadı. Kurtuluş anlarında duygusal anlar yaşanırken, birçok aile gözyaşlarına hakim olamadı.
Maskesini Çocuğa Taktı
Kahraman bir itfaiye eri, 14. kattan aldığı çocuğu sırtında indirirken kendi oksijen maskesini çocuğa taktı. Bu görüntü, yangın anının en unutulmaz karelerinden biri oldu.
İlk Müdahale Olay Yerinde
Kurtarılan vatandaşlara ilk müdahale, olay yerinde bekleyen ambulanslarda yapıldı. Yangına hem içeriden hem dışarıdan müdahale devam ediyor.